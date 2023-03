A- A+

bbb 23 Sarah justifica voto em sister no BBB 23: "Gritar com a gente na sala, achei bizarro" A psicóloga avaliou a rival queria usar Gabriel Santana e Marvvila como seus 'escudos' para se proteger

Em um papo com Marvvila e Gabriel Santana, Sarah Aline destacou que Larissa é o seu alvo no próximo Paredão no BBB 23. Ela avaliou que a professora de educação física queria usar os dois como seus 'escudos' para se proteger.

"Lari se torna um motivo fácil para mim de voto. Primeiro pela reação que ela teve, mesmo fazendo a mesma coisa. Reação de indignada e gritar com a gente na sala, o que achei bizarro", comenta Sarah.

"Como ela queria que vocês fossem escudo de certificação para ela se proteger no grupo dela. Achei isso zoado demais. E o fato dela querer que eu me justifique meu voto para o Fred e saber que ela realmente votaria na Marvvila", continua a sister. "Ela não só votaria como votou", completa Gabriel.

Veja também

bbb 23 No BBB 23, Bruna Griphao assume que já trabalhou bêbada na Globo: "Virada, direto de festas"