Sarah teme próximo paredão no BBB 23: "Posso estar sendo considerada como planta"

Sarah Aline conversou com alguns brothers durante a madrugada desta quarta (1°) no BBB 23 e acredita que pode estar na mira de Cara de Sapato por tê-lo indicado à berlinda. "Se o Sapato ganhar uma Prova de liderança ou atender o Big Fone, eu sou a pessoa que ele vai colocar. Então, eu tenho que lidar com isso", disse ela. "Só que tenho muito medo de ir para o Paredão, porque, às vezes, tenho a sensação de que, se for ao Paredão, eu saio", completou.

A sister pontuou que pode estar sendo vista como planta dentro da casa, por isso teme o Paredão. "Por achar que, em relação a todos os jogadores perigosíssimos, eu posso estar sendo considerada como uma planta ou algo do tipo, pelas circunstâncias do jogo, por não ter desavença com ninguém", disse. "Vejo isso não, vejo mais de mim, por conta de não me expressar da melhor forma, mas é da forma que eu consigo", rebateu Marvvila.

Apesar de Sarah acreditar que pode estar na mira de Cara de Sapato, Marvvila discorda. A cantora pensa que o lutador tem outras prioridades e deve indicar outro brother ao Paredão, caso ganhe a liderança no BBB 23.

