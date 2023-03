A- A+

bbb 23 Sarah usa o card do Quarto do Líder para acordar brothers: "Vão reclamar" Com o toque de despertar, ela e Ricardo se divertem ao verem os brothers levantando

Após o fim da Festa do Líder, Sarah Aline resolveu usar o Card de despertar para acordar todos os participantes do BBB 23. "Vai ser muito bom porque as meninas estão dormindo há muito tempo. Vou fazer agora", diz a psicóloga.

Sarah aperta o botão e os brothers levantam e comentam sobre o barulho. Ricardo, que acompanha a cena aos risos, afirma que ela não deve abrir a porta do Quarto do Líder. "Se bater não atende em hipótese alguma, deixa espernear. Não atende. Se você atender, vai dar motivo para eles brigarem com você. Eles vão dormir, acordar e passou", afirma o brother.

Com o toque de despertar, eles se divertem ao verem os brothers levantando. Lá embaixo, porém, questionam o motivo do barulho. "Deve ser a Sarah. Não tá o cronômetro no telão, tá vendo?", diz Bruna.

Já no segundo andar, o biomédico e a psicóloga continuam rindo. "Tô me sentindo mal. Que ódio", dispara Sarah Aline. "Ah, tá dormindo dez horas. Festa começou 22h30 e foi dormir 22h30. Já é de manhã, tá de brincadeira", diz o biomédico, que acrescenta: "Amandinha vai ficar pistola. Eu pago pra ver elas reclamando".

