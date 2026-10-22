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Evento Sarau das Artes comemora 17 anos com edição especial em defesa da democracia, no Recife Em sua 247ª edição, evento oferece quase sete horas de programação gratuita e mais de 30 atrações artísticas no bairro da Boa Vista, no Recife

O Sarau das Artes, iniciativa do Grupo de Teatro João Teimoso, celebra 17 anos de existência com uma edição especial dedicada ao tema “Democracia e Soberania”, na Rua Rosário da Boa Vista, no coração do bairro da Boa Vista, no Recife, neste sábado (24), a partir das 16h, com acesso gratuito.



Em sua 247ª edição, o evento reúne cerca de 30 atrações artísticas de várias lingagens, em uma programação que se estenderá pela tarde e noite, ofercendo quase sete horas de atividades culturais. "O projeto apresenta números de teatro, música, dança, circo, performance e poesia, transformando a rua em um grande espaço de convivência, criação e celebração da cultura", detalha o texto de divulgação do sarau.



Homenagens

A edição também contará com homenagens a personalidades que contribuíram para a cultura, além de uma programação multicultural marcada pela diversidade de expressões artísticas.

Sobre o projeto

Ao longo de 17 anos, o Sarau das Artes consolidou-se como um dos Saraus mais antigos e abrangentes do Recife. São 246 edições realizadas e mais de 4.700 apresentações artísticas, reunindo artistas iniciantes e nomes já reconhecidos em diferentes áreas da cultura.

Criado pelo Grupo de Teatro João Teimoso, em agosto de 2009, o Sarau nasceu a partir do movimento Guerrilha Cultural"*, proposta que busca estimular a circulação das artes, a democratização do acesso à cultura e a troca de experiências entre artistas de diferentes gerações.

"Mais do que um evento artístico, o Sarau das Artes se apresenta como um espaço de encontro, confraternização e valorização da diversidade cultural. A iniciativa reúne, em uma mesma programação, diferentes manifestações artísticas e públicos, fortalecendo a ocupação cultural do espaço público", escreve a produção do evento.















Festa da Cultura

Na edição comemorativa de 17 anos, o público poderá acompanhar uma programação diversificada, com aproximadamente 30 atrações entre música, teatro, circo, dança, performance e poesia. O evento vai ser promovido em um palco montado na Rua Rosário da Boa Vista, entre a Rua do Aragão e a rua Velha.

O Grupo de Teatro João Teimoso é formado por Osėas Borba Neto, Chell Moriim, Tales Pimenta, Karine Lima, Matheus Albuquerque Alves, Alisson Félix, Virgínia Kelly Santos, Rafael Guillermo, Levi Sá, Pedro Monteiro e Margot Serra.



O Sarau das Artes também contam com o apoio estagiários do Curso de Teatro do João Teimoso Silvio Vasconcelos, Talita Nascimento, Aurenice Chagas, Ecilene Dantas e Simone Damasceno.

SERVIÇO:

247ª edição do Sarau das Artes - Democracia e Soberania (17 anos)

Quando: Sábado (24), a partir das 16h

Onde:Rua Rosário da Boa Vista, Bairro da Boa Vista, Recife – entre a Rua do Aragão e o Pátio de Santa Cruz

Acesso gratuito

Informações no Instagram: @sarau.dasartes @grupojoaoteimoso



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