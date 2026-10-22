Qui, 22 de Outubro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalquinta22/10/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
Evento

Sarau das Artes comemora 17 anos com edição especial em defesa da democracia, no Recife

Em sua 247ª edição, evento oferece quase sete horas de programação gratuita e mais de 30 atrações artísticas no bairro da Boa Vista, no Recife

Reportar Erro
Sarau das Artes apresenta mais de 30 atrações culturais, neste sábado (24), no bairro da Boa VistaSarau das Artes apresenta mais de 30 atrações culturais, neste sábado (24), no bairro da Boa Vista - Foto: Divulgação

O Sarau das Artes, iniciativa do Grupo de Teatro João Teimoso, celebra 17 anos de existência com uma edição especial dedicada ao tema “Democracia e Soberania”, na Rua Rosário da Boa Vista, no coração do bairro da Boa Vista, no Recife, neste sábado (24), a partir das 16h, com acesso gratuito.

Em sua 247ª edição, o evento reúne cerca de 30 atrações artísticas de várias lingagens, em uma programação que se estenderá pela tarde e noite, ofercendo quase sete horas de atividades culturais. "O projeto apresenta números de teatro, música, dança, circo, performance e poesia, transformando a rua em um grande espaço de convivência, criação e celebração da cultura", detalha o texto de divulgação do sarau.
 

Leia também

• Luana Tavares apresenta seu primeiro álbum em show gratuito no Parque da Jaqueira

• U2 no Brasil em 2027: banda anuncia show extra em São Paulo; veja detalhes

• Art Popular comemora três décadas de "Temporal" em show no Recife

Homenagens
A edição também contará com homenagens a personalidades que contribuíram para a cultura, além de uma programação multicultural marcada pela diversidade de expressões artísticas.

Sobre o projeto
Ao longo de 17 anos, o Sarau das Artes consolidou-se como um dos Saraus mais antigos e abrangentes do Recife. São 246 edições realizadas e mais de 4.700 apresentações artísticas, reunindo artistas iniciantes e nomes já reconhecidos em diferentes áreas da cultura.

Criado pelo Grupo de Teatro João Teimoso, em agosto de 2009, o Sarau nasceu a partir do movimento Guerrilha Cultural"*, proposta que busca estimular a circulação das artes, a democratização do acesso à cultura e a troca de experiências entre artistas de diferentes gerações.

"Mais do que um evento artístico, o Sarau das Artes se apresenta como um espaço de encontro, confraternização e valorização da diversidade cultural. A iniciativa reúne, em uma mesma programação, diferentes manifestações artísticas e públicos, fortalecendo a ocupação cultural do espaço público", escreve a produção do evento.

Festa da Cultura
Na edição comemorativa de 17 anos, o público poderá acompanhar uma programação diversificada, com aproximadamente 30 atrações entre música, teatro, circo, dança, performance e poesia. O evento vai ser promovido em um palco montado na Rua Rosário da Boa Vista, entre a Rua do Aragão e a rua Velha.

O Grupo de Teatro João Teimoso é formado por Osėas Borba Neto, Chell Moriim, Tales Pimenta, Karine Lima, Matheus Albuquerque Alves, Alisson Félix, Virgínia Kelly Santos, Rafael Guillermo, Levi Sá, Pedro Monteiro e Margot Serra.

O Sarau das Artes também contam com  o apoio estagiários do Curso de Teatro do João Teimoso Silvio Vasconcelos, Talita Nascimento, Aurenice Chagas, Ecilene Dantas e Simone Damasceno.

SERVIÇO:
247ª edição do Sarau das Artes - Democracia e Soberania (17 anos)
Quando: Sábado (24), a partir das 16h
Onde:Rua Rosário da Boa Vista, Bairro da Boa Vista, Recife – entre a Rua do Aragão e o Pátio de Santa Cruz
Acesso gratuito
Informações no Instagram: @sarau.dasartes @grupojoaoteimoso
 

Reportar Erro

Veja também

Newsletter