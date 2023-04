Sarau Eroticuzinho volta a acontecer presencialmente nesta sexta (14) no Muafro Recife

A- A+

Depois de três anos, o Sarau Eroticuzinho volta a ser realizado presencialmente. O espetáculo de poesia erótica acontece na próxima sexta-feira (14), às 19h, no Museu de Artes Afro-Brasileiras Rolando Toro (Muafro), no bairro do Recife. O foco do evento é o fortalecimento da produção autoral de mulheres. Ingressos custam R$20 e podem ser adquiridos por pagamento PIX.

Nesta edição, feita em parceria com a produtora Três de Copas, os convidados são a cordelista Susana Morais e a DJ Kat e Fire. Em anos anteriores, o Sarau já contou com a presença de artistas como Cida Pedrosa e Bell Puã.

O Sarau Eroticuzinho ocorre há cinco anos no Recife, desde 2018, quando foi idealizado pelo editor e escritor pernambucano Fred Caju. Quem deu seguimento ao projeto foram as poetas pernambucanas Flávia Gomes e Renata Santana.



“Eu recitava poesia há mais de 10 anos, mas nunca tinha visto um sarau todo voltado à literatura erótica escrita por mulheres. Ver o anseio e a fome da plateia por esse tema me fez escrever mais poesia erótica e, também, querer expandir o evento para outros formatos”, conta Renata.

Sobre o retorno ao evento presencial, a organizadora Flávia comenta: “Fizemos o Eroticuzinho em formato virtual e foi maravilhoso. Mas nossos encontros sempre foram muito instigantes e aquecidos pela presença, pela troca de energia, o contato. As pessoas que frequentam os saraus também estão com a mesma vontade. Esse desejo está represado por muito tempo e queremos soltar nossas feras.”

SERVIÇO

Sarau Eroticuzinho

Quando: 14 de abril (sexta-feira), 19h

Onde: Museu de Artes Afro-Brasileiras Rolando Toro (Rua Mariz e Barros, 328, Recife)

Quanto: R$ 20 – Pagamento via Pix: CNPJ: 21141492000105

Lojinha - Durante o evento estará montada a lojinha com venda de livros, lambe-lambes e produtos eróticos.

Classificação indicativa: 16 anos

