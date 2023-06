Sarau homenageia aniversário de Geninha da Rosa Borges, na próxima quarta-feira (21)

A- A+

A saudosa atriz Maria Eugênia Franco de Sá da Rosa Borges, mais conhecida como Geninha da Rosa Borges, será homenageada com um sarau na próxima quarta-feira, 21 de junho, data do seu nascimento, das 19h às 21h30, no restaurante Tempero de Rosa, térreo do Hotel Central (Avenida Manoel Borba, 209, Boa Vista, Recife).

Geninha faleceu em 23 de junho de 2022, dois dias após completar 100 anos deixando um enorme legado artístico: 63 peças teatrais, 10 filmes e dirigiu 21 espetáculos. "A grande dama do teatro pernambucano", será reverenciada no evento que apresentará o canto de Cassius Cavalcanti e recital de poesias. Os quitutes do aniversário serão criados por outra Rosa, por Rosa Maria.



Serviço:

Sarau de aniversário de Geninha da Rosa Borges



Quarta-feira, 21 de junho.

Das 19h às 21h30

No Hotel Central (Avenida Manoel Borba, 209, Boa Vista, Recife).

Couvert artístico: R$10,00

