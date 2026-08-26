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AGENDA CULTURAL Sarau reúne cinema, música, teatro e literatura no Teatro Apolo a partir desta sexta (28) Evento acontece de sexta-feira (28) a domingo (30) e celebra os nove anos da Escola Cobogó das Artes

Para comemorar seus nove anos, a Escola Cobogó reúne trabalhos de alunos e professores em três dias de apresentações. Cinema, música, literatura e teatro ocupam o mesmo palco em uma edição comemorativa do “Sarau Cobogó das Artes”, que acontece de sexta-feira (28) a domingo (30), no Teatro Apolo, no Bairro do Recife.

Fundada em agosto de 2017 como um projeto social no bairro de Areias, a Cobogó das Artes ampliou sua atuação e hoje recebe alunos de diferentes municípios da Região Metropolitana do Recife. Entre as montagens realizadas pela escola estão “Lisbela e o Prisioneiro”, “A Família Addams” e “Lady Macbeth”.

“O nome Cobogó remete ao elemento arquitetônico que deixa a luz e o ar entrarem. Trazer essas quatro linguagens juntas para um palco como o Apolo é abrir janelas para que o público conheça o resultado do trabalho dos alunos”, destaca o idealizador da escola, Adriano Portela.

Na sexta-feira (28), às 19h, a abertura será dedicada ao audiovisual, com mediação do ator e poeta Toinho Mendes. O público também acompanha um bate-papo com o diretor e fundador da escola, Adriano Portela, e a cineasta Luna Menescal. Na sequência, às 20h50, serão exibidos quatro curtas-metragens produzidos pela instituição: “Sala Fria”, “Take Final”, “O Exercício” e “Minha Vida em Cinco Minutos”.

No sábado (29), as atividades começam às 17h com apresentações musicais e leituras de textos produzidos nas oficinas de escrita criativa, sob orientação da escritora Patricia Tenório. A partir das 19h, o palco recebe cinco peças curtas dirigidas por nomes como Madu Melo, Washington Machado e Beatriz Azevedo.

No domingo (30), último dia do evento, a programação começa às 17h com pocket shows e uma maratona de sete peças teatrais curtas, incluindo montagens como “Propriedade Espiritual”, “Alice no País dos Homens” e a comédia “Confusão de Amigos no Bar”. A celebração dos nove anos da escola acontece às 21h.

Os ingressos estão a partir de R$ 25 mais um quilo de alimento não perecível (meia social, válida para todos os públicos). Já a entrada inteira, custa de R$ 50. Os alimentos arrecadados serão doados ao Abrigo Espírita Batista de Carvalho (Lar das Vovozinhas), em Jardim São Paulo, Zona Oeste do Recife.

Programação completa

Sexta-feira (28) | A partir das 19h: Cinema, bate-papo sobre audiovisual e exibição de 4 curtas.

Sábado (29) | A partir das 17h: Música, leituras de textos de escrita criativa e 5 peças teatrais curtas.

Domingo (30) | A partir das 17h: Música, 7 peças teatrais curtas e celebração de aniversário às 21h.

SERVIÇO

Sarau 9 anos Cobogó das Artes

Quando: sexta-feira (28) a domingo (30)

Onde: Teatro Apolo - Rua do Apolo, 121, Bairro do Recife, Recife

Ingressos a partir de R$25 via Sympla



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