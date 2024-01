A- A+

SHOW Sargaço Nightclub lança o inédito ''Bioluminescente'', no festival JGE, nesta quarta (24); confira O show acontece no Teatro Hermilo Borba Filho, explorando as crises nos relacionamentos afetivos decorrentes do isolamento social na pandemia

Representando o indie rock brasileiro, a banda pernambucana Sargaço Nightclub lança o seu novo álbum ''Bioluminescente'', no Teatro Hermilo Borba Filho, nesta quarta-feira (24), às 19h30. O disco foi lançado no início deste ano, em 4 de janeiro, composto por 12 músicas autorais que foram feitas durante a pandemia, retratando as dificuldades e vivências, explorando as crises nos relacionamentos afetivos e na saúde mental decorrentes desse período de isolamento social Os ingressos para o espetáculo estão disponíveis no Sympla, custando R$ 40 (inteira) e R$ 20 (meia)



O show da banda independente faz parte da programação do 30° Janeiro de Grandes Espetáculos, sendo esta a segunda participação no evento que também lançou o álbum ''Istmo'', o primeiro álbum da banda, nesse festival, em 2020. Desta vez eles convidaram para o palco os cantores Marlon Silva, Izzy Pecorelli (da banda Mavericks) e Marc Nero (da banda Ego Eris).

''Novamente a gente tem a felicidade de lançar o nosso disco dentro do festival. Diferente do primeiro show que foi virtual, agora será em um teatro com lotação liberada, com tudo o que tem direito, e em um teatro muito querido por nós, que é o Teatro Hermilo Borba Filho. Tem tudo para ser um super show de lançamento'', celebra o vocalista, Marrê.

Das 12 faixas, algumas foram lançadas em 2023 e já são conhecidas pelo público. Entre elas, "O Grande Irmão", que aborda o universo da vigilância digital; "A Dança do Caos", com críticas à postura do governo brasileiro em meio à crise sanitária; e as baladas "Faz falta”, cujo clipe foi gravado no Rio Capibaribe, e “Em Busca de Conexão”, que conta com colaboração e participação de Nenung, cantor e compositor gaúcho, integrante da banda Os The Darma Lóvers.

Entre as músicas inéditas, estão "Baronesa", inspirada em questões ambientais, e "Yorubá Rei", com foco na temática racial, a partir de casos George Floyd, menino Miguel e Marielle

Franco.



"Bioluminescente" se destaca pela conexão única de suas músicas, todas compostas durante o período pandêmico. A banda enfatiza a amplitude das experiências, evita limitações conceituais e busca criar um universo musical variado e envolvente.

''A variedade de estilos, desde música acústica com instrumentos eruditos até batidas eletrônicas, reflete a abordagem única da banda em criar um universo musical expansivo. Essa característica permanece como parte essencial da identidade da banda'', comenta o vocalista e compositor, Marrê.

Sobre a Sargaço Nightclub

De um trocadilho com o nome do movimento musical Mangue Beat, surgiu o título “Sargaço Nightclub”, banda de rock autoral recifense fundada em 2016 por Marcelo Rêgo (Marrê). A Sargaço Nightclub tem como principais referências musicais o Indie Rock, Synthpop, Postpunk Revival, Dreampop e Folk, além do Rock Brasil anos 80 e da MPB (em especial, nomes do Ceará e da psicodelia pernambucana).

Em busca de um conceito que sintetizasse as influências nacionais e internacionais do grupo, nasce a junção do “Sargaço” (palavra em português, um tipo alga marinha muito comum às margens das praias do Nordeste) com o “Nightclub” (palavra na língua inglesa, uma casa noturna underground fictícia, com neons na fachada e convidativa para entrar).



Serviço

Lançamento do Bioluminescente - Sargaço Nightclub

Quando: 24 de janeiro, 19h30

Onde: Teatro Hermilo Borba Filho - Cais do Apolo, 142, Bairro do Recife

Ingressos a partir de R$ 20 no Sympla

Informações: (81) 99661-7080



