CELEBRIDADES Sasha: ala reservada em hospital, carta de 250m: curiosidades do nascimento da filha de Xuxa Filha de Xuxa, que completa 25 anos nesta sexta-feira, ganhou quarto totalmente decorado com motivos de leãozinho, por causa do signo

No dia 28 de julho de 1998, o segundo andar da Clínica São Vicente, na Gávea, no Rio, ficou reservado para Xuxa, seus familiares e amigos. Isso porque a apresentadora deu à luz, logo nos primeiros minutos daquele dia - mais precisamente à 0h45m -, sua filha, Sasha Meneghel Szafir, que nesta sexta-feira (28) completa 25 anos. O bairro da Zona Sul carioca parou. Eram dezenas de jornalistas e fãs querendo alguma informação sobre a bebê mais amada do Brasil, que chegou ao mundo exatamente com 3,135 kg e 51 cm.

Segundo matéria do Globo publicada na própria terça-feira, dia 28, apenas o pai, Luciano Szafir, e um cinegrafista acompanharam a cesariana. Do lado de fora, desde às 23h do dia 27, estavam no hospital à espera a empresária Marlene Mattos; o pai de Xuxa, Luiz Floriano; e as paquitas Bom Bom, Ana Paula Almeida, Karen, Andrezza e Diane.

Quem visitasse a apresentadora e a bebê tinha comidinhas do restaurante Guimas à disposição, uma cortesia do empreendimento a Xuxa. Ela mesmo não provou nada: chegou a vomitar por causa da morfina pós-anestesia e só se alimentou de sopa de legumes e suco no hospital.

O quarto do hospital e de casa

O berçário de Sasha era um espaço privativo, ao lado do quarto da mãe. A decoração - das paredes à linha de papelaria, das louças até a roupa de cama - tinha estampas de um leãozinho, em referência ao signo da menina. Na época, a decoradora do hospital, Eliane Londres, fez questão de dizer que a própria Xuxa não havia feito nenhuma grande exigência, apenas "um blecaute para escurecer o ambiente e para que Sasha ficasse ao seu lado".





A mesma matéria do Globo contava que, quando Sasha chegasse em casa, encontraria dois quartos planejados. "O primeiro, no segudo andar, ao lado do da mãe, é decorado com móveis de vime. No primeiro andar, foi construído um pequeno apartamento. Ao lado do quarto, foi erguido um banheiro e uma sala de brinquedos enfeitada com presentes, como um urso de pelúcia gigante", dizia o texto. "Os fãs não param de mandar presentes. Eles já ocupam mais de dois quartos da mansão".

Por falar em fãs, muitos levaram presentes para a porta da São Vicente. Foi o caso de Edileusa Filgueiras, na época com 23 anos, presidente do fã clube "O mundo encantado da rainha Xuxa". Ela e outros sete mil sócios de Águas Lindas, Goiás, mandaram pintar um quadro para Sasha. Juntamente com a arte, seria entregue uma carta hiperbólica:

"Escrevemos duas milhões de vezes 'eu te amo', em todas as línguas', disse Edileusa à reportagem. "Temos sócios da Argentina, dos Estados Unidos, de Portugal e até do Japão. Todos estão mobilizadíssimos."

Outro fã-clube que caprichou foi o "Cia da Xuxa", de Cuiabá, que preparou uma carta de 250 metros de comprimento, feita pelos 38 integrantes do grupo.

"Mandaremos um brinquedo", disse Karina Vieira, na época com 21 anos.

