Famosos Sasha fala sobre fake de que não teria ânus: 'Na minha cabeça sempre tive um c*' Filha de Xuxa contou em podcast que chegou a duvidar se não teria condição rara; ela também comentou questões como insegurança com a aparência bulimia

Durante entrevista ao podcast PodDelas, na noite da última quinta-feira (9), Sasha Meneghel reviveu os boatos de que sofreria de uma rara condição congênita na qual os bebês nascem sem um orifício externo no reto.

A bizarra lenda urbana sobre a filha de Xuxa não ter ânus vem sendo difundida desde 1998. E ficou tão popular que a própria Sasha, hoje com 24 anos, passou a acreditar que poderia ser verdade.

Ela contou que chegou a confrontar sua mãe, Xuxa Meneghel, depois de descobrir o boato:

"E aí eu perguntei para a minha mãe, e não é verdade. 'Mãe, você tá me escondendo alguma coisa e o povo sabe de algo que eu não sei? Porque na minha cabeça eu sempre tive um c*. E ela (Xuxa) falou: 'não, tá tudo certo'".

Sasha já conviveu com outras lendas maldosas sobre ela. Chegou até a vencer um processo em 2022 contra um site que insinuou que ela viveu um romance lésbico na adolescência. No podcast, porém, ela também falou de questões reais que ela teve que enfrentar, como as inseguranças sobre a própria aparência.

Afetada pelos comentários maldosos sobre ela na internet, acabou desenvolvendo uma bulimia. "Eu nem sabia o que era bulimia", contou. "Foi muito nova, com 14 anos. Foi muito um papo com minha mãe, com as pessoas que eu amo".

