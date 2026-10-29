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GRAVIDEZ Sasha Meneghel anuncia primeira gravidez com João Lucas Filha de Xuxa compartilhou registros ao lado do marido e recebeu mensagens de fãs e famosos nas redes sociais

A família vai aumentar! Sasha Meneghel, de 28 anos, anunciou nesta quinta-feira (29) que está grávida do primeiro filho. A estilista e diretora criativa compartilhou uma sequência de fotos ao lado do marido, o cantor João Lucas, de 26 anos, incluindo imagens do ultrassom e um registro em que ele aparece beijando sua barriga.

Sem textão ou grandes declarações, o casal escolheu apenas um coração vermelho para acompanhar a publicação. Foi o suficiente para movimentar as redes sociais e reunir uma série de mensagens de carinho. A novidade também marca a chegada do primeiro neto ou neta da apresentadora Xuxa Meneghel.

Vai virar vovó!

Nos comentários, internautas comemoraram a gravidez e destacaram a realização de um novo capítulo na vida da apresentadora.

“Oficialmente Xuxa vovó do ano! Amo, parabéns família linda! Parabéns Xu, Sasha e Joãozito!”, escreveu uma seguidora. Outra comentou: “Gente, a Xuxa tá vivendo o momento mais feliz da vida dela, socorro, que amor”.

A apresentadora Ana Maria Braga deixou sua mensagem: “Que coisa mais maravilhosa! Parabéns família linda! Muito amor, saúde e alegrias para vocês”.

A publicação também recebeu mensagens de amigos famosos do casal. João Guilherme reagiu com um “Cala a boca”, enquanto Giovanna Ewbank desejou muito amor e saúde à família. Deborah Secco também celebrou a novidade: “Ah, que alegria! Muita saúde pra vocês”.

Sabrina Sato, que também está grávida, contou que ficou emocionada com o anúncio. “Estou tão feliz por vocês! Que bênção! Amo vocês! Tô emocionada”, escreveu.

Começo de tudo

Sasha é filha de Xuxa Meneghel com o ator e empresário Luciano Szafir. Ela e João Lucas oficializaram a união civil em maio de 2021 e, depois, realizaram uma cerimônia religiosa em Angra dos Reis, no Rio de Janeiro.

O relacionamento começou em 2020, mas a história dos dois tem um detalhe curioso. Sasha contou que conheceu o cantor na igreja que frequentavam, mas a aproximação aconteceu durante uma viagem missionária a Angola.

Discretos quando o assunto é vida pessoal, os dois costumam compartilhar alguns momentos da relação nas redes sociais. Agora, com o anúncio da gravidez, o casal divide com os seguidores a expectativa pela chegada do primeiro filho.

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