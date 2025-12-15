"Saudades no Varal": pernambucano Rômulo Jackson assina exposição inédita na Caixa Cultural
Mostra pode ser visitada desta quarta-feira (17) té 1º de fevereiro de 2026
A Caixa Cultural recebe, a partir desta quarta-feira (17), a exposição “Saudades no Varal”, assinada por Rômulo Jackson. Em sua obra, o artista plástico recifense evoca memórias afetivas a partir da representação de imagens do cotidiano.
As telas pintadas por Rômulo nascem da observação, representando cenas simples, mas carregadas de lembranças. “Saudades no Varal” (2020), obra que dá nome à mostra, é um exemplo: o uniforme da rede estadual de ensino de Pernambuco balançando em um quintal.
Em outra tela, “Tá se alimentando direitinho?” (2025), Rômulo recria uma cozinha de casa de vó, com atenção a cada detalhe: pano de prato com frase bíblica, rádio de pilha, filtro de barro, calendário com imagem de santa.
A proposta da seleção de imagens é trazer à tona “lembranças e narrativas que sobrevivem pela força do afeto”. A exposição inédita, que fica em cartaz até 1º de fevereiro de 2026, é a primeira de Rômulo Jackson no espaço da Caixa Cultural.
Serviço:
Exposição “Saudades no Varal”, de Rômulo Jackson
Quando: Abertura nesta terça-feira (16)
Visitação: De quarta-feira (17) até 1º de fevereiro de 2026; de terça a sábado, das 10h às 20h, e domingos e feriados, das 10h às 18h
Onde: Caixa Cultural Recife - Avenida Alfredo Lisboa, 505, Bairro do Recife
Entrada gratuita
*Com informações da assessoria de imprensa.