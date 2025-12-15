A- A+

ARTES VISUAIS "Saudades no Varal": pernambucano Rômulo Jackson assina exposição inédita na Caixa Cultural Mostra pode ser visitada desta quarta-feira (17) té 1º de fevereiro de 2026

A Caixa Cultural recebe, a partir desta quarta-feira (17), a exposição “Saudades no Varal”, assinada por Rômulo Jackson. Em sua obra, o artista plástico recifense evoca memórias afetivas a partir da representação de imagens do cotidiano.

As telas pintadas por Rômulo nascem da observação, representando cenas simples, mas carregadas de lembranças. “Saudades no Varal” (2020), obra que dá nome à mostra, é um exemplo: o uniforme da rede estadual de ensino de Pernambuco balançando em um quintal.

Em outra tela, “Tá se alimentando direitinho?” (2025), Rômulo recria uma cozinha de casa de vó, com atenção a cada detalhe: pano de prato com frase bíblica, rádio de pilha, filtro de barro, calendário com imagem de santa.

A proposta da seleção de imagens é trazer à tona “lembranças e narrativas que sobrevivem pela força do afeto”. A exposição inédita, que fica em cartaz até 1º de fevereiro de 2026, é a primeira de Rômulo Jackson no espaço da Caixa Cultural.

Serviço:

Exposição “Saudades no Varal”, de Rômulo Jackson

Quando: Abertura nesta terça-feira (16)

Visitação: De quarta-feira (17) até 1º de fevereiro de 2026; de terça a sábado, das 10h às 20h, e domingos e feriados, das 10h às 18h

Onde: Caixa Cultural Recife - Avenida Alfredo Lisboa, 505, Bairro do Recife

Entrada gratuita



*Com informações da assessoria de imprensa.

