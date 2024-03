Saúde de Kate Middleton: cirurgia, internação e o que se sabe sobre a doença da princesa

A- A+

Após um pedido de desculpas pela divulgação de uma foto suspeita de passar por "manipulação digital", o "sumiço" da princesa de Gales, Kate Middleton, voltou a ser assunto. O Palácio de Kensington publicou a primeira foto oficial dela desde sua cirurgia, em janeiro, mas a imagem foi retirada por vários veículos de imprensa, incluindo quatro grandes agências de notícias do mundo, que apontaram evidências de adulteração.

Com a imagem deste domingo, o palácio aparentemente esperava pôr fim às dúvidas, especialmente depois da publicação de algumas imagens dela dentro de um carro e da confirmação da retomada de sua agenda pública em junho.

Kate passou por uma “cirurgia abdominal planejada” no dia 16 de janeiro. O Palácio de Kensington não informou o motivo, mas disse que tudo foi "planejado" e que não se trata de um câncer. Ela foi vista em público pela última vez em 25 de dezembro, acompanhando os familiares em uma caminhada natalina em Sandringham, casa de campo da realeza. Sua ausência nos compromissos reais desde o Natal levou a especulações e teorias da conspiração.

O Palácio de Kensington confirmou que a cirurgia de Kate foi bem-sucedida e, em 29 de janeiro, foi anunciado que ela recebeu alta e foi para casa, em Windsor.

Segundo fontes, Kate não divulgou seu diagnóstico para preservar a privacidade da família. "Muito do que eles fazem pelas crianças, é para normalizar a vida e não fazer com que eles sintam que estão em uma gaiola de ouro especial", afirmou o biógrafo Robert Hardman em entrevista à revista People.

Tio da princesa faz comentário em reality

Gary Goldsmith, tio de Kate que está confinado no programa Celebrity Big Brother britânico, comentou que a princesa estava recebendo “o melhor cuidado do mundo”. Ele, no entanto, não quis dar mais detalhes sobre o assunto, mencionando que havia um “código de etiqueta”.

— Ela não quer falar sobre. A última coisa que eu vou fazer é… Há uma espécie de código de etiqueta. Se for anunciado, darei minha opinião — disse Goldsmith, em resposta à atriz Ekin-Su Culculoglu. — Falei com a mãe dela, minha irmã, e ela está recebendo o melhor cuidado do mundo. A família vem em primeiro lugar, antes de qualquer coisa. Ela é incrível e vai voltar, claro que vai — garantiu.

Vista em público pela última vez

No dia de Natal, Kate compareceu à Igreja de Santa Maria Madalena em Norfolk. Ela estava acompanhada de William, e de seus três filhos, George, Charlotte e Louis. Na ocasião, Kate cumprimentou a multidão e acenou para as câmeras. Desde então, porém, a princesa não foi mais vista em público.

Três semanas depois, no dia 17 de janeiro, o Palácio de Kensington anunciou que Kate, de 42 anos, havia sido internada na Clínica de Londres para passar por “uma cirurgia abdominal planejada”. Uma hora depois, foi a vez do anúncio de que rei Charles III, de 75 anos, passaria por um procedimento corretivo para tratar um aumento da próstata.

No entanto, à medida que o rei voltou a ser fotografado em casa e retomou alguns compromissos oficiais, os rumores se voltaram para a princesa. A ausência de William no memorial, o comunicado divulgado pelo palácio e o comentário do tio de Kate, porém, apenas alimentaram a especulação sobre sua saúde.

Primeiro comunicado

A primeira declaração do Palácio de Kensington sobre a cirurgia foi divulgada em 17 de janeiro, um dia após o procedimento de Kate Middleton. “É desejo da princesa Kate que suas informações médicas pessoais permanecessem privadas”, informou. A nota também detalhava que a princesa permaneceria de 10 a 14 dias no hospital após a cirurgia e também que não retornaria às funções públicas antes da Páscoa. Ela acabou deixando a unidade de saúde em 29 de janeiro, 13 dias após o procedimento.

A cirurgia foi bem-sucedida, segundo Kensington, embora o tempo de internação e o tom do comunicado indiquem que seu estado de saúde é potencialmente sério. Em geral, pacientes que passam por procedimentos simples são liberados para voltar para casa pouco tempo depois. No caso de Kate, além das duas semanas no hospital, pode levar até três meses para a sua recuperação total.

Que tipo de cirurgia Kate Middleton fez?

Isso continua sendo um mistério para o público. A cirurgia abdominal pode ser motivada por causas que vão desde uma apendicectomia até um procedimento gastrointestinal. Em 17 de janeiro, o Palácio de Kensington disse que a cirurgia foi bem-sucedida. Não ofereceu detalhes sobre o diagnóstico ou prognóstico, mas disse que não era algo “cancerígeno”.

O palácio acrescentou: “A Princesa de Gales aprecia o interesse que esta declaração irá gerar. Ela espera que o público entenda seu desejo de manter o máximo de normalidade para seus filhos quanto possível; e seu desejo de que suas informações médicas pessoais permaneçam privadas”.

Outra nota foi emitida no final do mês, quando foi informado ao público que Kate havia sido liberada da Clínica de Londres.

Onde está Kate?

Em casa, segundo um comunicado oficial. O palácio disse que a princesa se recuperaria em Adelaide Cottage, casa de campo pertencente à coroa britânica.

Na última terça-feira, o governo britânico anunciou que Kate participará, em 8 de junho, de seu primeiro compromisso oficial desde que foi internada para fazer a cirurgia.

