Saulo Pôncio pagou fiança de R$ 430 mil após ser detido na Flórida

O influencer Saulo Pôncio foi detido no início de novembro em Orlando, no estado da Flórida, após ter um mandado de prisão emitido em seu nome em Las Vegas. A prisão foi confirmada ao Globo pela polícia local por meio de nota.

O Departamento de Polícia de Orange County não detalhou o motivo da prisão. Saulo Pôncio pagou uma fiança de US$ 88,5 mil, o equivalente a cerca de R$ 430 mil e foi solto no mesmo dia, segundo o jornal Folha de S. Paulo.

Nas redes sociais do influencer, ele já aparece de volta ao Brasil. A sua última publicação data do dia de 20 novembro. Nela, Saulo Pôncio aparece ao lado do cantor Luan Otten.

Quem é Saulo Pôncio

O cantor é irmão da influenciadora Sarah Poncio, que se candidatou a deputada estadual no ano passado, aos 25 anos, causando furor nas redes sociais ao declarar seu patrimônio: mais de R$ 2 milhões em bens e R$ 360 mil em dinheiro.

Uma das principais polêmicas em torno de Saulo e da família Poncio foi quando, em 2018, o então marido de Sarah, Jonathan Couto, teve um caso com Letícia Almeida, namorada de Saulo na época, caso do qual nasceu Maria Madalena. Saulo terminou com Letícia, mas Sarah manteve o seu casamento até 2021.

Letícia já registrou um boletim de ocorrência contra o influenciador e sua família por danos, injúria e vias de fato, acusando-os de tentativas de agressão.

Saulo tem três filhos, fruto do seu casamento com a influenciadora Gabi Brandt entre 2019 e 2022. Durante o relacionamento, o cantor foi visto acompanhado de outras mulheres em uma boate em Búzios e, em outra ocasião, em um hotel no interior de São Paulo, o que levantou suspeitas de traição na internet na época. Ele negou as acusações.

Depois, mesmo supostamente separados, os dois continuaram sendo flagrados juntos e, neste ano, a influenciadora anunciou que estava esperando o terceiro filho do cantor, que nasceu há quatro meses. Gabi ficou conhecida em 2016 após participar do reality show "De férias com o ex", da MTV Brasil.

