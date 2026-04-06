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EUA Savannah Guthrie retorna à TV em meio ao desaparecimento da mãe A mãe da jornalista, Nancy Guthrie, foi dada como desaparecida em 1º de fevereiro. O departamento do condado de Pima, no Arizona (EUA), trata o caso como um possível sequestro

Savannah Guthrie voltou à bancada do Today, da NBC, nesta segunda-feira, 6, enquanto as autoridades continuam as buscas por sua mãe, Nancy, desaparecida desde fevereiro. Ao lado do apresentador Craig Melvin, a jornalista iniciou o programa normalmente, sem comentar o caso durante a abertura.

De acordo com a Variety, Guthrie conduziu as principais notícias da manhã, incluindo temas internacionais, economia e atualidades. Apenas após o início do programa, fez uma breve menção ao retorno. "É bom estar em casa. Pronta ou não, vamos às notícias", disse. Melvin completou: "Muito bom ter você de volta "

Cerca de 20 minutos depois, ao chamar a previsão do tempo, o meteorologista Al Roker comentou, ao olhar para a colega: "Eu só gosto de olhar para cá". Guthrie respondeu: "Bom dia, raio de sol."

Mais tarde, a apresentadora Jenna Bush Hager também celebrou o retorno da colega. Ao segurar sua mão, afirmou: "Nem precisamos de incentivo hoje, porque nosso sol voltou."

Desaparecimento segue sem solução

Nancy Guthrie foi dada como desaparecida em 1º de fevereiro. O departamento do condado de Pima, no Arizona (EUA), trata o caso como um possível sequestro após encontrar indícios considerados preocupantes na residência dela, em Tucson.

O FBI passou a atuar nas buscas e ofereceu uma recompensa que chegou a 1 milhão de dólares, cerca de R$ 5 milhões, por informações que levem ao paradeiro de Nancy. Até o momento, não houve prisões nem divulgação de suspeitos.

Retorno em meio a incertezas

No fim de março, Savannah Guthrie já havia anunciado que retornaria ao programa em abril, mesmo diante da investigação em andamento. Em entrevista anterior, ela afirmou que a decisão não foi simples.

A apresentadora disse considerar os colegas do Today como uma família e destacou que, em momentos difíceis, buscou estar próxima deles. Também afirmou que não pretende esconder o momento pessoal, mas seguirá com o trabalho.

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