SBT cancela especial de Natal de Zezé Di Camargo após cantor dizer que emissora "se prostituiu"

Decisão ocorreu após o sertanejo publicar um vídeo com críticas à emissora

Especial de Natal "É Amor", do cantor Zezé Di Camargo, não irá mais ao ar no SBTEspecial de Natal "É Amor", do cantor Zezé Di Camargo, não irá mais ao ar no SBT - Foto: SBT/Divulgação

O SBT cancelou nesta segunda-feira a exibição do Especial de Natal "É Amor", do cantor Zezé Di Camargo, que iria ao ar no próximo dia 17.

A decisão ocorreu após o sertanejo publicar um vídeo com críticas à emissora. Apoiador declarado do ex-presidente Jair Bolsonaro, o artista afirmou que a emissora "se prostituiu" ao receber o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes em um evento de lançamento do SBT News, na última sexta-feira.

"A Assessoria de Comunicação informa que, após avaliações internas, a cúpula do SBT decidiu por não exibir o Especial 'Natal é Amor com Zezé Di Camargo', programado para a próxima quarta-feira, às 23h. A emissora divulgará em breve a atração que ocupará o horário", disse o SBT em nota.

O lançamento do SBT News ficou marcado pelo tom cordial e risadas compartilhadas entre Lula e adversários políticos, como o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), que foram recebidos pela família do fundador Silvio Santos, morto em agosto do ano passado.

— Eu vi o que aconteceu no SBT nos últimos dias, na inauguração do SBT News. E juro por Deus que isso não faz parte do meu pensamento. Não tenho nada contra ninguém, eu peço que o Brasil se saia da melhor forma possível. Torço pelo povo brasileiro porque eu vivo e dependo do povo brasileiro. Mas, diante da situação que eu vi, das pessoas mudando totalmente a maneira de pensar, principalmente das filhas do Silvio Santos, pensando totalmente diferente do que o pai pensava... — disse o cantor.

O cantor afirmou que "filho que não honra pai e mãe não existe" e disse ter tomado a decisão, apesar de a gravação tê-lo custado "tempo, serviço", porque a maneira como a administração do canal se comportou no evento "não condiz" com o que pensa "grande parte do povo brasileiro" — nem, segundo ele, ao que pensava Silvio Santos.

— Eu não quero decepcionar as pessoas que pensam diferente. Se puderem fazer um favor para mim, tirem meu especial do ar. A partir do momento que as pessoas pensam diferente do que o pai (Silvo Santos) pensava, do que grande parte do Brasil pensa, do que eu penso, para mim não faz sentido colocar esse especial no ar — afirmou. — Beijo, amo vocês, amo o SBT, tenho o maior carinho, mas acho que vocês estão, desculpem, se prostituindo.

Zezé não mencionou Lula nem Moraes pelo nome, mas há tempos não esconde a identificação com o bolsonarismo. Em outubro, o sertanejo defendeu a anistia aos condenados pelos atos golpistas de 8 de janeiro, durante show na cidade de Porto Belo (SC).

A apresentação foi marcada por apoio exaltado de Zezé a apoiadores de Jair Bolsonaro, preso sob acusação de comandar a trama golpista.

