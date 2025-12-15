Presidente do SBT publica carta aberta após Zezé Di Camargo criticar canal

A- A+

Filha de Silvio Santos e presidente do SBT, Daniela Beyruti divulgou uma carta aberta, nesta segunda-feira (15), depois de Zezé Di Camargo publicar um vídeo com críticas à emissora. O cantor reclamou da presença de Lula e do ministro do Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes na emissora, na última semana, em razão do evento de lançamento do SBT News. Ao rebater as falar do sertanejo, Daniela enfatizou que o novo canal quer "entregar ao Brasil um jornalismo confiável, sem partido, sem lado".



"Nos últimos dias, minha família tem sido alvo de críticas, antes mesmo de apresentarmos a nossa proposta para o SBT News. Isso é exatamente o que queremos combater: a falta de diálogo entre um povo que tem muitas virtudes e que amamos tanto", escreveu Daniela Beyruti.



A executiva ressaltou que o lançamento do SBT News, na última sexta-feira (12), "refletiu essa pluralidade e o respeito a todas as instituições. Tivemos representantes do Executivo, do Judiciário e do Legislativo". "Ditas todas essas coisas, lamento a forma como temos sido mal interpretadas. Antes de as pessoas verem nosso trabalho, decidiram julgá-lo."



O que disse Zezé Di Camargo

Nesta segunda-feira (15), Zezé Di Camargo publicou um vídeo pedindo o cancelamento do Especial de Natal "É Amor", a ser exibido no próximo dia 17 pelo SBT. Ele afirma, agora, não querer que a atração vá ao ar. A justificativa? "Eu vi o que aconteceu no SBT nos últimos dias, na inauguração do SBT News. E juro por Deus que isso não faz parte do meu pensamento", comentou ele.



No vídeo publicado no Instagram, o cantor afirmou que "filho que não honra pai e mãe não existe" e disse ter tomado a decisão, apesar de a gravação tê-lo custado "tempo, serviço", porque a maneira como a administração do canal se comportou no evento "não condiz" com o que pensa "grande parte do povo brasileiro" — nem, segundo ele, ao que pensava Silvio Santos.

Janja se manifesta

A primeira-dama Janja também reagiu às colocações de Zezé Di Camargo, nesta segunda-feira (15). Ela esteve ao lado do presidente Lula na inauguração do "SBT News". "Em uma emissora de prestígio como o SBT, ter autoridades locais e nacionais em um lançamento tão importante para a imprensa brasileira simboliza tudo o que o próprio Silvio Santos sempre destacou: 'O jornalismo do SBT não é para fazer sensacionalismo, é para informar com respeito'", pontuou a primeira-dama.

Ela continuou: "Tenho certeza que, respeitosamente, suas filhas, sua esposa e seu genro continuarão o legado de Silvio com responsabilidade e brilhantismo, seguindo seu propósito como comunicador e o orgulhando onde quer que ele esteja. Parabenizo o SBT News e todas e todos que contribuem para um jornalismo cada vez mais sólido e plural no Brasil."

A seguir, leia o comunicado publicado pelo SBT após a repercussão da fala de Zezé Di Camargo. O texto é assinado por Daniela Abravanel Beyruti, presidente da emissora:

"Segunda-Feira, 15 de dezembro de 2025 – Nos últimos dias, minha família tem sido alvo de críticas, antes mesmo de apresentarmos a nossa proposta para o SBT News. Isso é exatamente o que queremos combater: a falta de diálogo entre um povo que tem muitas virtudes e que amamos tanto. Nos últimos cinco anos, o SBT foi reconhecido pelas pesquisas realizadas pelo Instituto Reuters como o jornalismo de maior confiança e credibilidade. Nosso jornalismo segue uma carta com princípios do meu pai e fundador.

Foi justamente por conta dessas pesquisas e dessa carta com esses princípios que tomamos coragem para abrir um canal de notícias com a proposta de entregarmos mais do que somos e temos. Somos imparciais e isentos. Cabe a nós mostrarmos os fatos e, ao público, julgá-los. O lançamento do projeto, na última sexta-feira, 12/12, refletiu essa pluralidade e o respeito a todas as instituições. Tivemos representantes do Executivo, do Judiciário e do Legislativo.

Ditas todas essas coisas, lamento a forma como temos sido mal interpretadas. Antes de as pessoas verem nosso trabalho, decidiram julgá-lo. Queremos entregar ao Brasil um jornalismo confiável, sem partido, sem lado. Um jornalismo que não terá viés, não terá algoritmo, não provocará divisão e raiva entre as partes, não será nutrido por inteligência artificial e dará ao público apenas a notícia e a verdade dos fatos.

Amamos nosso país, torcemos por ele, amamos nosso povo, trabalhamos para ele e convidamos a todos a embarcarem nesse projeto que deseja amenizar os ânimos. A todos os que têm dúvidas ou receios, faço um convite: assistam ao SBT News. Vocês verão, na prática, o jornalismo de qualidade e independente, que é a nossa marca."

Veja também