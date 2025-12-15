A- A+

TELEVISÃO SBT News, canal de notícias 24 horas da emissora, estreia nesta segunda (15); confira Investindo em jornalismo, SBT promete disponibilizar conteúdo jornalístico em diferentes plataformas e formatos,

Na chamada Era da Informação, em que o acesso rápido e multiplataforma às notícias é essencial, a estreia do canal SBT News marca a entrada da empresa de comunicação no ecossistema de hard news 24 horas. A proposta é disponibilizar conteúdo jornalístico em diferentes plataformas e formatos, acompanhando as novas formas de consumo de informação.

Com estreia marcada para o dia 15 de dezembro, o novo canal de notícias, até então ligado exclusivamente ao portal digital do SBT, evolui para uma operação multiplataforma, com distribuição pelas principais operadoras de tevê por assinatura, transmissão ao vivo pelo YouTube e presença em canais de streaming gratuito (FAST) para tevês conectadas.

''O SBT News nasce sendo distribuído nas principais operadoras de TV por assinatura e nas maiores plataformas de conteúdo gratuito via FAST. Além disso, teremos uma forte presença no streaming, sendo possível assistir no +SBT e no Youtube. Este é mais um passo importante do SBT News. Essas parcerias reforçam o nosso compromisso de levar informações de qualidade para o público onde ele estiver'', afirma Fábio Faria, responsável pela implementação do SBT News.

Ainda em fase de formação de equipe, o SBT News já anunciou nomes de peso entre apresentadores, analistas, jornalistas e repórteres. Celso Freitas e Marina Demori serão os âncoras do principal telejornal do canal de notícias.

''O SBT News nasce com a credibilidade do SBT e seu alcance em múltiplas plataformas. Tudo para levar o melhor do jornalismo profissional para a população, 24 horas por dia'', explica Freitas, que se destacou na bancada do ''Jornal Nacional'', ao lado de Cid Moreira. Os jornalistas Leandro Magalhães, Amanda Klein e Raquel Landim também passam a integrar o SBT News, que terá Camila Mattoso como diretora de redação do canal.

O canal também tem investido em um time grandioso de comentaristas. Professora Titular da Disciplina de Emergências Clínicas da Faculdade de Medicina da USP (FMUSP), Ludhmila Hajjar estará no ar no novo canal de notícias multiplataforma do Grupo Silvio Santos. A médica cardiologista também terá um programa na grade do SBT News a partir do próximo ano.

''Estarei no SBT News para falar sobre saúde de forma simples, clara e baseada em evidências. Informação que salva vidas'', vibra a médica, que é uma das principais referências em emergências clínicas e cardio-oncologia no país.

Já na área política e econômica, o SBT reunirá profissionais exclusivos do canal, como Ranier Bragon, Cezar Feitosa, Marcela Mattos, Eduardo Gayer, Iander Porcela, Victoria Abel e Anita Prado. Guilherme Seto atuará na sede em São Paulo e Renato Machado, diretamente de Genebra/Suíça. Eles se somam a Basília Rodrigues, Sidney Rezende e Nathalia Fruet.

''O SBT está na história da comunicação brasileira por sua ampla folha de serviços. Integrar a equipe de jornalismo num momento de transformações tão importantes no nosso estado, no país e no planeta é um sentimento indescritível para qualquer profissional. Uma honra! Espero, ao lado do nosso time, poder ajudar a levar ao público a notícia bem explicada'', pontua Rezende.

''SBT News'' – Estreia dia 15 de dezembro nas principais operadoras de tevê por assinatura, transmissão ao vivo pelo YouTube e estará nos canais de streaming gratuito (FAST).

