CHAVES SBT troca especial de Zezé Di Camargo por episódio inédito de "Chaves" após pedido do cantor Programa musical foi retirado da grade depois de críticas do sertanejo à presença de Lula e Alexandre de Moraes no lançamento do 'SBT News'

O SBT decidiu substituir o especial de Natal de Zezé Di Camargo, já gravado, por um episódio inédito de “Chaves” na televisão aberta brasileira.

O programa musical “É o Amor”, que estava previsto para ir ao ar na noite desta quarta-feira, foi retirado da grade após um pedido do próprio cantor, motivado pela participação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e do ministro do STF Alexandre de Moraes no evento de lançamento do “SBT News”, realizado na última sexta-feira (12).

O capítulo da série mexicana tem temática natalina e será exibido após o “Programa do Ratinho”, por volta das 22h30, segundo a programação da emissora

Tradicional na grade do SBT desde 1984, “Chaves” havia deixado de ser exibido entre 2020 e 2024 por causa de um impasse envolvendo os direitos autorais das histórias.

Após o lançamento do novo canal jornalístico, Zezé publicou um vídeo nas redes sociais criticando a presença de autoridades no evento e direcionando ataques à atual gestão do SBT, comandada por filhas de Silvio Santos. Em tom duro, o cantor afirmou que a emissora estaria contrariando os valores do fundador.

"Filho que não honra pai e mãe, para mim, não existe [...] Vocês estão, desculpa, se prostituindo", disse o cantor em vídeo publicado nas redes sociais.

A cerimônia contou também com a presença de políticos de direita, como o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, e o prefeito da capital paulista, Ricardo Nunes.

Em reação às declarações do sertanejo, uma das irmãs que integram a direção da emissora afirmou à colunista Mônica Bergamo, da “Folha de S.Paulo”, que houve indignação interna com o uso do termo “prostituição” para se referir a uma empresa dirigida por seis mulheres.

Segundo ela, Silvio Santos sempre manteve relação institucional com presidentes e autoridades de diferentes espectros políticos ao longo da história do SBT. O programa gravado contava ainda com participações de artistas como Alexandre Pires e Paula Fernandes.

