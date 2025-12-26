Sex, 26 de Dezembro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalsexta26/12/2025
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
TELEVISÃO

SBT utiliza IA para criar encontro entre Carlos Alberto e o pai, Manoel de Nóbrega

Manoel, criador do programa A Praça É Nossa, morreu aos 63 anos em 1976

Reportar Erro
SBT utiliza IA para criar encontro entre Carlos Alberto e o pai, Manoel de NóbregaSBT utiliza IA para criar encontro entre Carlos Alberto e o pai, Manoel de Nóbrega - Foto: Reprodução/Redes Sociais

A edição de Natal da Praça é Nossa terminou de forma diferente nesta quinta-feira, 25. Tradicionalmente conduzido por Carlos Alberto de Nóbrega, o encerramento contou com a participação de uma representação digital do criador do programa e pai do apresentador, Manoel de Nóbrega, que foi inserido na edição especial por meio de inteligência artificial. Manoel morreu aos 63 anos em 1976.

Durante o encontro, a versão digital de Manoel comentou sobre o legado do programa e reconheceu o trabalho de Carlos Alberto à frente do humorístico. "Fico feliz em ver como você mantém a Praça, dando espaço para novos artistas e respeitando os veteranos", disse.

Leia também

• Morre, aos 98 anos, Mãe Carmen, do Terreiro do Gantois e filha de Mãe Menininha

• Maria Bethânia se despede de Mãe Carmen do Gantois em publicação nas redes sociais

• Morre mãe do cantor Bruno, da dupla Bruno & Marrone, aos 81 anos

A interação também incluiu referências aos filhos de Carlos que trabalham no programa. "É um encontro de duas gerações, né, pai?", disse Carlos Alberto. "Três. Tem o Marcelo e o Beto", respondeu a representação por IA, em referência a filhos de Carlos Alberto.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Um post compartilhado por A Praça É Nossa (@apracaenossasbt)

No encerramento, Carlos e Manoel retomaram o trocadilho que dá nome ao programa. Carlos Alberto disse: "Pai, quem diria que aquela viagem a Buenos Aires iria se transformar em um dos programas mais antigos e conhecidos da televisão brasileira. Formou-se a sua Praça e a minha Praça...".

Manoel respondeu: "Meu filho, a Praça não é minha, nem sua...". Eles finalizaram: "A Praça É Nossa".
 

Reportar Erro

Veja também

Newsletter