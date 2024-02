A- A+

BBB 24 Schmidt ou Smith? Participantes do BBB 24 ficam na dúvida sobre pronuncia de sobrenome Os participantes Michel, Isabelle, Beatriz, Alane e Matteus se questionaram como se pronuncia o sobrenome do apresentador Tadeu Schmidt

Enquanto estavam na piscina do BBB 24, na tarde desta terça-feira (6), os participantes Michel, Isabelle, Beatriz, Alane e Matteus questionaram como se pronuncia o sobrenome do apresentador do reality, Tadeu Schmidt.

“Tadeu Schmidt”, disse Michel. “É Smith”, todos repetem. “Tadeu, é 'Smith' ou 'Schmidt'?", perguntou Beatriz. "Nossa, vocês não sabem o nome dele?", brincou Michel.

