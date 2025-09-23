A- A+

LUTO Schynaider Moura se despede da filha Anne Marie, de 16 anos; corpo foi velado em São Paulo A modelo também agradeceu pela oportunidade de conviver com a filha ao longo dos anos

A modelo Schynaider Moura usou as redes sociais na segunda-feira, 22, para lamentar a morte da filha Anne Marie, de 16 anos. A adolescente morreu na madrugada de sábado, 20, em São Paulo, após sofrer uma parada cardíaca. O corpo foi velado nesta terça-feira, 23, no Cemitério Parque Morumby.

Anne era fruto da união de Schynaider com o empresário Mário Bernardo Garnero. A jovem havia passado por um transplante cardíaco em junho de 2022, em decorrência de uma cardiomiopatia dilatada, condição que provoca aumento do coração, principalmente do ventrículo esquerdo, comprometendo o bombeamento do sangue.

Em um longo texto publicado em seu perfil, Schynaider escreveu sobre a dor da perda e relembrou momentos da convivência com a filha. Ela destacou a força da adolescente ao enfrentar o problema de saúde e afirmou que a experiência a transformou como mãe e como mulher.

A modelo também agradeceu pela oportunidade de conviver com a filha ao longo de 16 anos. "Entendo que você não vai voltar, vai ficar apenas no meu desejo de te ver mais uma vez, mas eu te amo e fico com todos os seus ensinamentos. Obrigada por ter me escolhido como sua mãe", escreveu.

Além de Anne Marie, Schynaider é mãe de outras duas meninas: Elle Marie, de 13 anos, e Gioe Marie, de 12.

Transplante cardíaco

O diagnóstico de cardiomiopatia dilatada ocorreu durante a infância de Anne Marie, mas os sintomas se intensificaram a partir de 2020, quando ela passou a sentir cansaço frequente e dificuldade para respirar. A gravidade do quadro levou à internação e inclusão na lista de espera por um transplante.

A cirurgia foi realizada em 22 de junho de 2022, quando Anne tinha 13 anos. Há três meses, em junho deste ano, Schynaider publicou uma mensagem nas redes sociais celebrando os três anos do procedimento e ressaltando a importância da doação de órgãos.

