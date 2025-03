SCJ-PE faz sessão gratuita no São Luiz para celebrar Dia Mundial da Juventude; saiba como participar

A- A+

Para celebrar o Dia Mundial da Juventude, a Secretaria da Criança e da Juventude de Pernambuco (SCJ-PE) promoverá, neste domingo (30), uma sessão de cinema gratuita no Cinema São Luiz, localizado no bairro da Boa Vista, área central do Recife.

O filme apresentado será "Sem Coração", curta-metragem brasileiro dirigido pela cineasta alagoana Nara Normande em parceria com o pernambucano Tião.

A sessão tem classificação indicativa de 16 anos e começará às 15h. Os interessados deverão se inscrever através de uma lista disponível no Instagram da SCJ-PE (@criancaejuventudepe).

“O Dia Mundial da Juventude é uma data importante para que possamos estimular ainda mais a participação ativa e crítica do jovem na sociedade em busca de um presente e um futuro mais inclusivo para todos”, frisa a secretária estadual da Criança e da Juventude, Yanne Teles.

Serviço

Comemoração do Dia Mundial da Juventude com sessão gratuita no Cinema São Luiz

Quando: Domingo (30, às 15h

Onde: Cinema São Luiz – Bairro da Boa Vista - Recife



