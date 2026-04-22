Se animou para o BBB 27? Veja como se inscrever e concorrer a uma vaga
Para participar da seleção, o candidato precisa seguir algumas etapas no sistema de inscrição
As inscrições para o BBB 27 estão abertas. Os interessados em participar da próxima edição do reality devem se inscrever por meio de um formulário disponível no site do Gshow. O processo inclui o envio de informações pessoais, fotos e um vídeo de apresentação.
Para participar da seleção, o candidato precisa seguir algumas etapas no sistema de inscrição:
- Acessar o formulário no site oficial do Gshow.
- Escolher a região onde mora ou nasceu.
- Preencher o questionário com dados pessoais.
- Enviar fotos.
- Gravar um vídeo de apresentação contando sua história.
- Aguardar contato da produção.
Após a análise inicial, a equipe do programa entra em contato com os candidatos selecionados para entrevistas, que podem ocorrer de forma virtual ou presencial.
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Orientações e cuidados no processo
A produção do reality também divulgou orientações para evitar golpes durante a seleção. O primeiro contato com os candidatos será feito por e-mail, sempre com domínio oficial "@castitreach com". Além disso, a equipe pode entrar em contato por telefone para confirmar o recebimento da mensagem e dar sequência ao processo.
Os participantes devem acompanhar os canais informados no momento da inscrição, como e-mail e telefone, já que todas as etapas seguintes serão comunicadas por esses meios.