A- A+

BBB23 Maior rejeição da edição? Enquetes apontam que eliminado desta terça vai "bombar" Enquetes virtuais apontam com folga quem vai sair na nona eliminação do BBB23

Virtuais e informais, e nem sempre certas, mas instigantes, as enquetes formadas após a formação dos paredões do Big Brother Brasil são termômetros para quem está na berlinda do reality.

Para o paredão desta semana, formado pela pernambucana Domitila, Cézar Black, Ricaro (Alface) e Larissa, as votações pela internet estão "bombando" e apontando com folga quem vai sair na nona eliminação da atual edição do BBB: a professora de Educação Física, Larissa, 24, deve deixar a casa logo mais - de acordo com elas, as enquetes.





Ao menos até as 17h desta terça-feira, poucas horas antes da noite de eliminação, a sister de Santa Catarina seguia à frente na disputa, com Ricardo vindo em seguida. Domitila e Black, ao que parece, neste paredão, não passam de meros coadjuvantes.

UOL

Larissa 77,92%

Ricardo 12,72%

Domitila Barros 6,98%

Black 2,37%

GZH

Larissa 65,5%

Ricardo 21,2%

Domitila Barros 8,8%

Black 4,5% O POVO

Larissa 63,4%

Ricardo 24,48%

Domitila Barros 7,77%

Black 4,35%

Veja também

Música Bregalizando na Rua: festival gratuito promove shows de brega em Casa Amarela