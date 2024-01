A- A+

BBB 24 "Se ele está certo, quero estar mais errado do que nunca", diz Luigi sobre Davi no BBB 24: confira MC Bin Laden conversa com o carioca sobre percepção do público sobre Davi

Em conversa no Quarto do Líder, MC Bin Laden e Luigi especulam sobre o Paredão formado neste domingo (28). Para o funkeiro, a saída de Isabellees pode trazer respostas do público sobre as atitudes de Davi no jogo.

"A cunhã [Isabelle] não saindo, enxergo que o que o Davi tá fazendo tá certo, na visão do público", analisa MC Bin Laden.

"Se ele está certo, quero estar mais errado do que nunca, não vou mentir", rebate Luigi. "Eu sei que nego só deve estar enxergando que ele tá jogando. Não tá enxergando o que realmente tá acontecendo", avalia o carioca.

