BBB 24 "Se ele fala na minha frente, ia ter uma outra briga", diz Wanessa sobre comentário de brother Cantora conversou com Isabelle e Giovanna sobre discussão de Nizam com Davi

No quarto magia, Wanessa Camargo, Isabelle e Giovanna conversaram sobre a formação do último Paredão, que colocou Davi na berlinda pela segunda vez consecutiva no programa. Após escutar a explicação de Isabelle sobre o motivo da discussão de Davi com Nizam, a cantora opinou sobre a briga.

"Antes da votação ele diz para mim que o Nizam foi conversar com ele, um dia antes. E quando chega nesse dia, ele concorda com o nome do Davi pro Paredão de novo? Aí isso que ele ficou revoltado, porque o cara queria resgatar a confiança dele... entendeu?", contou Isabelle.

"Uma grande loucura, porque está um disse-me-disse absurdo", diz Giovanna. "Aí como está um disse-me-disse absurdo, o que o Davi faz? Ele faz tudo na frente de todo mundo logo, porque na cabeça dele é assim que acaba com a fofoca", seguiu Isabelle.

"Mas aí ele perde a razão um pouquinho, né? Pouquinho não, perdeu bastante. Ele falou uma frase que eu fiquei preocupada. Você viu o que ele falou?", indagou Wanessa. "O Michel conversou com ele", respondeu Isabelle.

"Se ele fala na minha frente, ia ter uma outra briga. Vocês iam me ver brigando aqui pela primeira vez. Se eu vejo falando isso, eu tremo", alertou Wanessa.

