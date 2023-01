A- A+

BBB 23 "Se ele for seu aliado, me esquece", avisa Gabriel a Bruna Griphao Antes desse climão, Gabriel e Bruna Griphao disse para a modelo que a relação está abalada: 'Você quase me perdeu'

As intrigas não param no Quarto do Líder. O clima ficou tenso entre Gabriel e Bruna Griphao, numa conversa os dois, na presença de Fred e MC Guimê. A atriz explicava o papo que teve com Key Alves na piscina a respeito do agroboy Gustavo.

"Foi meio ruim a conversa, não fluiu legal e ela falou tipo: 'Não, minha prioridade agora eu até falo quem é, é o Cristian e a Marvvila, porque o cowboy não gosta do Cris, eles tiveram problema e não sei o que, mas tipo assim, nesse momento não é você, mas meio que deixou claro que ia, tá ligado? E eu falei: 'Tá bom, em algum momento a gente vai, mas agora não, então não vou botar'. Aí já falei: 'O cowboy pode ser que seja meu aliado quando separar, mas ela eu já entendi que não', até aí, ok". Óbvio que eu não cheguei, tipo assim: 'Aí você vota em mim? Me explica aí'", contou.



Gabriel interrompeu Bruna e foi enfático: "Se ele for seu aliado, me esquece". A carioca diz: "Lindo, agora não, tá? Isso antes do rolê todo".

Depois de Gabriel pedir desculpas pelo comentário, Fred emendou: "Aí, pra mudar essa sua opinião com o cowboy foi o vídeo?" e a atriz confirmou. "Foi o vídeo, entendeu?"

"Eu só expliquei a situação e o porquê de eu ter criado esse abismo e ter ficado mais distante, explicar que eu tinha achado que eu era opção deles e querer entender se eu era mesmo ou não era, porque eu tinha falado com o cowboy e ele tinha me dito que não".

