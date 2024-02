A- A+

BBB 24 "Se eu ficar, aí eu estou fortão", diz Rodriguinho após primeiro Paredão no BBB 24 O cantor está na berlinda junto com Fernanda e Lucas Henrique

Indicado pela Líder Beatriz, Rodriguinho está no seu primeiro Paredão dentro do Big Brother Brasil 24. O cantor entende que uma possível permanência na casa pode significar força no jogo.

"Se eu ficar, aí eu estou fortão, hein?", iniciou Rodriguinho. O pagodeiro também lembrou dos pedidos que fez para deixar o BBB 24 desde o início do programa.

"Desde o primeiro dia, eu estou falando que quero sair e não me tira? Vou falar: 'gente, não preciso falar nada para vocês'", completou.

Além de Rodriguinho, o 10º Paredão do BBB 24 conta com Lucas Henrique e Fernanda. MC Bin Laden chegou a estar na berlinda, mas foi salvo na prova "Bate e Volta" do último domingo (25).

A eliminação será divulgada na próxima terça-feira (27) durante o programa ao vivo.

Veja também

BBB 24 Wanessa critica Bin Laden no BBB 24: "Distorce as coisas, não confio"