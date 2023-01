A- A+

"Se eu ficar, vou ser o terror dele", diz Nicácio sobre relação com brother caso fique no BBB 23 Emparedado ao lado da sua dupla, Marília, Fred afirmou que não deixará Gabriel em paz

Após o segundo Jogo da Discórdia, o clima entre Fred Nicácio e Gabriel ficou ainda mais tenso no BBB 23. Os brothers trocaram "bombas" durante a dinâmica, na noite de segunda (23), e Gabriel afirmou que o médico será eliminado no Paredão da noite desta terça (24).

Durante a madrugada, em conversa com Marília e Sarah Aline, Nicácio indica que não esquecerá as provocações do modelo. "Por que vocês acham que ele tem tanto medo de mim? Por que ele se irrita comigo? Porque eu encurralo ele. Ele fica apavorado perto de mim. Vejo esse menino com raio-x. Se eu ficar ficar aqui, é o terror dele", diz Fred.

"Se ele estiver errado, a estadia dele aqui vai se tornar muito mais desagradável. Vou passar de um nível com ele. Só não vou perder a civilidade", completa o médico.

