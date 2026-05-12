Espetáculo "Se eu fosse Malcolm?!" tem temporada de apresentações gratuitas no Recife
A partir desta terça-feira (12), peça circula pela Escola Pernambucana de Circo, Cobogó das Artes e Compaz Professor Paulo Freire
“Se eu fosse Malcolm?!” ganha apresentações gratuitas no Recife, a partir desta terça-feira (12). Misturando música, dança e performance, o espetáculo leva à cena os artistas pernambucanos Eron Villar e Vibra.
Malcolm X, ativista norte-americano que atuou na década de 1960 pelos direitos civis da população negra, serve de inspiração para a montagem. Também influenciaram a peça os pensamentos de outras personalidades negras, como Lélia Gonzalez, Achille Mbembe, Martin Luther King, Bell Puã, Nina Simone e Elza Soares.
Eron também é responsável pela criação da ideia, texto, iluminação, cenografia e produção geral. Vibra, que também atua como DJ, assume a concepção musical do espetáculo, em parceria com D Mingus.
A agenda de apresentações inclui três espaços: Escola Pernambucana de Circo, Cobogó das Artes e Compaz Professor Paulo Freire. Essa temporada foi contemplada pelo edital do Sistema de Incentivo à Cultura (SIC), por meio da Fundação de Cultura da Cidade do Recife, da Secretaria de Cultura e da Prefeitura da Cidade do Recife.
Confira a agenda de apresentações de "Se eu fosse Malcolm?!":
Terça-feira (12) - 19h
Escola Pernambucana de Circo - Avenida José Américo de Almeida, 5, Macaxeira, Recife
Quarta-feira (13) - 19h
Cobogó das Artes - Rua Oiticica Lins, 134, Areias, Recife
Quinta-feira (14) - 15h
Compaz Professor Paulo Freire - Ladeira da Cohab, 405, Ibura, Recife