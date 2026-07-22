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CINEMA

"Se eu fosse você 3" estreia nos cinemas brasileiros no dia 8 de outubro; confira

O filme marca o retorno do casal interpretado por Tony Ramos e Gloria Pires ao lado de Cleo Pires e Rafael Infante

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Glória Pires e Tony RamosGlória Pires e Tony Ramos - Foto: Divulgação/ Eny Miranda

Vinte anos depois do primeiro filme, com troca de corpos e muita bagunça, “Se Eu Fosse Você” ganha terceiro sequência. Com lançamento marcado para o dia 8 de outubro, o longa marca o retorno do casal interpretado por Tony Ramos e Gloria Pires ao lado de Cleo Pires e Rafael Infante.

Dessa vez, Cláudio (Tony Ramos) e Helena (Gloria Pires) vivem uma nova fase da vida ao lado da filha Bia (Cleo Pires), agora adulta e casada com Aquiles (Rafael Infante). Tudo parece em equilíbrio até que uma situação inesperada abala a dinâmica da família e coloca as relações à prova: o raio caiu no mesmo lugar pela terceira vez e os casais trocam de corpos. Talvez, só assim, a família aprende a, literalmente, se colocar no lugar do outro. 

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Além do quarteto protagonista, o elenco da comédia conta ainda com Valentina Daniel, Paulo Rocha, Yohama Eshima, Dan Ferreira e Rosi Campos, além da participação especial de Fefe Schneider.

Confira o trailer:

O terceiro filme da saga é dirigido por Anita Barbosa (“Matches”), sob supervisão artística de Daniel Filho, cineasta responsável pelos dois primeiros longas. O roteiro é assinado por Leandro Soares e a produção é da Total International, em coprodução e distribuição da Buena Vista International.

Confira o pôster oficial: 

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