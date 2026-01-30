A- A+

FILME "Se Eu Fosse Você 3" ganha teaser com Tony Ramos e Gloria Pires; veja vídeo e data de estreia Filme também conta com Cleo Pires e Rafael Infante no elenco

O longa Se Eu Fosse Você 3, terceiro capítulo na saga criada por Daniel Filho, ganhou o seu primeiro teaser na manhã desta sexta-feira, 30. Tony Ramos e Gloria Pires retornam como Cláudio e Helena em uma nova fase da vida.

O filme também conta com Cleo Pires, que interpretará a filha do casal, e Rafael Infante, que viverá o marido de Bia e genro da família. Na trama, duas décadas se passaram depois da última troca de corpos.

"Mas quando o improvável acontece - e o raio volta a cair, pela terceira vez, na mesma família - um novo desafio coloca todos à prova, mostrando que, às vezes, é preciso se colocar no lugar do outro... literalmente", afirma a sinopse.

O longa chega aos cinemas em julho de 2026 e será dirigido por Anita Barbosa, escrito por Leandro Santos e contará com supervisão artística de Daniel Filho. Além dos casais principais, o elenco da produção também conta com nomes como Valentina Daniel, Paulo Rocha, Yohama Eshima, Dan Ferreira e Rosi Campos.

Veja também