''Se Eu Fosse Você 3'' tem retorno de Tony Ramos e Glória Pires

Após levarem mais de nove milhões de espectadores aos cinemas com "Se Eu Fosse Você" (2006) e "Se Eu Fosse Você 2" (2009), Tony Ramos e Glória Pires retornarão para um terceiro filme.

As produtoras Total International e Star Original Productions anunciaram que "Se Eu Fosse Você 3" começa a ser rodado neste domingo (3), com direção de Anita Barbosa e supervisão artística de Daniel Filho, diretor dos dois primeiros longas.

Tony e Glória retornam aos papéis de Cláudio e Helena. "A trama se passa duas décadas depois da última troca de corpos entre Cláudio e Helena, que estão vivendo uma nova fase da vida com a filha Bia, agora adulta e casada com Aquiles. Quando o raio cai três vezes na mesma família, um novo desafio mostra que é necessário se colocar no lugar do outro... literalmente", destaca a sinopse oficial do longa.

Cleo Pires irá interpretar Bia, enquanto Rafael Infante dá vida a Aquiles. Valentina Daniel, Paulo Rocha, Yohama Eshima, Dan Ferreira e Rosi Campos completam o elenco.

