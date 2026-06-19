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CINEMA "Se Eu Fosse Você 3" tem data de estreia nos cinemas revelada; confira Além da volta de Gloria Pires e Tony Ramos, filme conta com Cleo Pires e Rafael Infante entre os protagonistas

“Se Eu Fosse Você 3” ganhou data oficial de estreia nesta sexta-feira (19), quando é celebrado o Dia do Cinema Brasileiro. A bem-sucedida franquia nacional retorna aos cinemas no dia 3 de setembro.

Gloria Pires e Tony Ramos voltam aos personagens já conhecidos pelo público, dividindo o protagonismo com Cleo Pires e Rafael Infante. Também estão no elenco Valentina Daniel, Paulo Rocha, Yohama Eshima, Dan Ferreira, Rosi Campos e Fefe Schneider.

Duas décadas após a última troca de corpos, Cláudio (Tony Ramos) e Helena (Gloria Pires) vivem uma nova fase da vida. Bia (Cleo Pires), filha do casal, agora é adulta e casada com Aquiles (Rafael Infante).



Quando tudo parece estar em equilíbrio, uma situação abala as relações. O raio parece cair na mesma família pela terceira vez, forçando todos a aprenderem a se colocar no lugar do outro, literalmente.

Com roteiro de Leandro Soares, o longa-metragem tem direção de Anita Barbosa e supervisão artística de Daniel Filho, responsável por “Se Eu Fosse Você” (2006) e “Se Eu Fosse Você 2” (2009). A produção é da Total International, com coprodução e distribuição da Buena Vista International.



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