"Se eu sair, você ganha o programa", diz Ricardo para uma participante. Veja quem

Atentos ao quadro tático do BBB 23, Ricardo e Amanda conversam sobre o top 5 dessa reta final de programa. Observando cada participante, Alface solta: "Amandinha, se eu for embora você vai ganhar esse programa, escreve o que estou te falando".







Surpresa, a médica - que, aliás, vem ganhando nas enquetes de preferência do público - segue ouvindo o amigo de confinamento e atual emparedado. "Estou te falando. Se eu for embora, mas se eu fico, aí o pau tora, aí o pau tora pro seu lado", destaca Ricardo, enquanto brinca com a boneca de Amanda no painel.

