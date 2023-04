A- A+

bbb 23 Se Marvvila for eliminada, o que acontece com o poder que ela adquiriu no Jogo da Discórdia? A sister foi a última a sobrar na dinâmica e garantiu o poder

Marvvila foi a última a sobrar na dinâmica do Jogo da Discórdia do BBB 23, na noite de segunda (3), e ganhou o poder de indicar alguém ao próximo Paredão. A sister, que está na berlinda com Domitila, Amanda e Larissa, pode perder esse poder caso seja eliminada no Paredão desta terça-feira (4).

De acordo com Tadeu Schmidt, o último jogador do Jogo da Discórdia ganharia o poder de indicar alguém no Paredão que será formado no próximo domingo (9). "O último jogar que restar na dinâmica de hoje vai ganhar um prêmio muito importante. No domingo, essa pessoa vai indicar alguém ao Paredão. Se a pessoa que ganhar hoje o prêmio, por acaso, for eliminada amanhã no Paredão, aí o prêmio vai embora junto com ela", explicou o apresentador.

Aos aliados, Marvvila questionou qual seria o prêmio e brincou: "Se eu for eliminada amanhã, eu vou querer converter esse prêmio em dinheiro".

Veja também

