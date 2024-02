A- A+

BBB 24 "Se não fosse obrigado, estava dormindo", fala Rodriguinho sobre festa do BBB 24 Pagodeiro desabafou em conversa com Pitel e Fernanda

Enquanto se preparava para a Festa do Líder desta quarta-feira (14), Rodriguinho reclamou com os brothers presentes no Quarto Gnomo do BBB 24.

Em conversa com Fernanda e Pitel, o pagodeiro afirmou preferir dormir do que estar na festa do líder Lucas Henrique. "Se não fosse obrigado, eu já tinha tirado a roupa e estava dormindo", falou Rodriguinho.

"Ele estava tão animadinho, você lembra? Umas duas horas atrás", falou Pitel. "Você anima, desanima, não acontece nada. Tem que tomar uma pinguinha", respondeu o cantor.

Veja também

BBB 24 Isabelle reclama de brincadeira de Davi no BBB 24: "nunca votei em você"