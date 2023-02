A- A+

BBB 23 Se tivesse atendido o Big Fone, Larissa diz que não escolheria Key para o Paredão Em conversa no Quarto Deserto, sister ameniza treta com Key

Ao conversar sobre o Big Fone, no Quarto Deserto, nesta quinta-feira (9), Larissa lembra uma conversa que teve com Cristian:"ontem ele me chamou pra conversar e falou que eu e Fred não somos opções dele agora. Quem que ele iria puxar?".





Na opinião de Aline "Talvez do próprio do grupo dele". Ainda segundo a personal Treiner: "Eu e a Key a gente teve aquela coisa, mas a gente não tem mais nada, assim, sabe? Não puxaria ela hoje", afirma, supondo sua posição de Líder da Semana.

