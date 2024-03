A- A+

BBB 24 ''Se tivesse personalidade própria, não ia pelo 'chaveco' dos outros'' fala Bia sobre sister no BBB Apresentadora do Brás conversou sobre a repetição de discursos do Quarto Gnomo sobre ela e sua amiga Alane

Nesta quinta-feira (28), Alane e Giovanna tiveram uma interação amistosa na cozinha do Big Brother Brasil 24, mas o momento não foi ignorado por Beatriz que se reuniu com a paraense na área externa da casa para opinar sobre a mineira.

Para a apresentadora do Brás, ela e sua amiga são alvos nas dinâmicas do programa como Sincerão pelas pessoas repetirem os discursos ditos em conversas dentro do Quarto Gnomo.



"Sabe o que não entendo? Eles podem até gostar da gente e eles sabem que a gente não é falso, eles sabem. Por que fica repetindo os argumentos dos outros igual papagaio? Por que não tem atitude própria? De falar ‘não, eu acho que Bia e Alane não fazem isso. Vou me aproximar delas porque acho que são pessoas do bem’. Mas prefere estar lá, cheirando peido do Gnomo", disse Bia.

"Nessa altura do jogo, nem cabe se aproximar por vontade", disparou Alane.

"Mas o jogo não tá agora, tá rolando já tem 80 dias. É o que eu falo, se tivesse personalidade própria, não ia pelo chaveco dos outros. Ia ter opinião", rebateu a paulista.

"É o que falei no Sincerão, ela (Giovanna) reproduz discurso de outras pessoas", finalizou a paraense.

Veja também

Dia Nacional do Choro Conservatório Pernambucano de Música celebra o Dia do Choro com programação gratuita