"Se vem, era uma voadora na cara, não tô nem aí", diz Rodrigunho sobre Davi, no BBB 24; veja

O clima está tenso na casa mais vigiada do Brasil desde a indicação de Davi ao paredão e da briga que ele teve com Nizam por conta da sua segunda ida consecutiva à berlinda.



Em conversa na área externa com Luigi, Lucas Henrique, MC Bin Laden e Nizam, Rodriguinho afirmou que agrediria o baiano Davi, caso fosse confrontado por ele.



"Não, irmão, 'vamo' arrebentar logo!", sugeriu o pagodeiro. "Se liga, Mano", advertiu Bin Laden. "O que? Se vier com esse bagulho que eu tava vendo, ele tava indo e voltando do meu lado, eu tava vendo ele vindo em mim. Se vem, meu velho, era uma voadora na cara, não tô nem aí. Eu sou o primeiro cara no BBB que bateu no outro",disse Rodriguinho.



"Eu jogo... Você não tá entendendo. Não preciso ter medo de nada não, tá maluco? Eu tava pensando, na hora, que ele vinha. Ele ficava indo e voltando... eu pensei, se ele virar para mim...", lembrou.

