Críticas "Se você segue Virgínia ou Carlinhos Maia, não deve estar no meu show", diz Baco Exu do Blues Cantor fez críticas aos dois influenciadores digitais e aos seus fãs em apresentação em Campinas

Baco Exu do Blues chamou atenção ao criticar os influenciadores Virgínia Fonseca e Carlinhos Maia, que recentemente foram chamados a depor na CPI das Bets, em um show realizado na Multi Arena, em Campinas, na noite de sábado, 25.

Em momento do show que viralizou nas redes sociais, o cantor disse: "Ultimamente uma coisa me deixou extremamente p***, que foi a CPI com os influencers. Vocês viram essa m***? Primeiramente, se você segue a Virgínia e você está no meu show, você é uma pessoa retardada. Se você segue Carlinhos Maia e você está no meu show, você é uma pessoa retardada, você não devia estar aqui."

"Eu não fecho com nenhum filho da p*** que usa do poder da influência para causar o mal nas pessoas. Você tem dinheiro, tem poder já, não precisa f*** a vida de ninguém para conseguir mais dinheiro. Isso é mau caratismo. Isso é falta de conduta. Isso é não ser uma pessoa boa - e não se engane, várias pessoas más se passam por pessoas boas", concluiu.

