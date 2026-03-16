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OSCAR 2026

Sean Penn, vencedor do Oscar de ator coadjuvante, está em Kiev "para apoiar a Ucrânia"

Ator americano ganhou o terceiro Oscar da carreira

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Sean Penn, atorSean Penn, ator - Foto: Stefanie Loos/AFP

O ator americano Sean Penn, que no domingo (15) venceu o terceiro Oscar da carreira, em uma cerimônia à qual não compareceu, está em Kiev para "apoiar a Ucrânia", informou à AFP um funcionário de alto escalão ucraniano.

Sean Penn "está na Ucrânia, mas é uma visita privada", disse a fonte, acrescentando que o artista "quer apenas apoiar a Ucrânia".

Segundo ele, Penn deve se reunir ainda nesta segunda-feira com o presidente Volodimir Zelensky. O ator americano codirigiu um documentário elogioso sobre o presidente ucraniano, "Superpower", exibido no Festival de Berlim em 2023.

 

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Uma segunda fonte disse à AFP que o ator planeja inclusive visitar a linha de frente no leste do país.

O ator, um dos principais apoiadores de Kiev em Hollywood, já visitou a Ucrânia em várias ocasiões desde o início da invasão russa em 2022.

Sean Penn conquistou no domingo seu terceiro Oscar, desta vez de ator coadjuvante por "Uma Batalha Após a Outra", no qual interpreta um militar linha dura.

O americano venceu o Oscar de melhor ator por "Sobre Meninos e Lobos" (2003) e "Milk: A Voz da Igualdade" (2008).

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