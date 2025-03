Sean Baker, de "Anora", se torna a primeira pessoa a ganhar quatro estatuetas por um mesmo filme

A- A+

Sean Baker, de "Anora", se tornou a primeira pessoa a ganhar quatro estatuetas do Oscar por um mesmo filme. O diretor recebeu estatuetas de melhor filme, melhor direção, melhor montagem e melhor roteiro original na 97ª edição do Academy Awards, que aconteceu no domingo (2). Apenas Walt Disney tinha conseguido quatro estatuetas numa única premiação, mas por filmes diferentes, em 1954.



"Eu quero agradecer a Academia por reconhecer um verdadeiro filme independente", disse Sean Baker, quando agradeceu ao principal prêmio da noite.







"Anora" é a história de uma profissional do sexo de mesmo nome, que atende um jovem magnata russo e acaba encantada por ele e por todas as possibilidades que lhe apresenta. Quando os pais do jovem resolvem vir da Rússia, enfurecidos com o casamento, ela percebe no que se meteu. O filme foi indicado a seis prêmios e ganhou cinco.

A protagonista, Mikey Madison, foi a grande vencedora do Oscar de melhor atriz, tirando dos brasileiros o sonho de ver Fernanda Torres premiada por "Ainda estou aqui". O filme brasileiro, no entanto, venceu a categoria de melhor filme internacional, trazendo para casa o primeiro Oscar da história do país.

