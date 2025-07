Sean 'Diddy' Combs, absolvido da acusação de tráfico sexual e conspiração para crime organizado

A- A+

O júri encarregado de decidir o destino do magnata da música Sean "Diddy" Combs o absolveu das acusações de associação ilícita e tráfico sexual, mas o considerou culpado de tráfico de pessoas para fins sexuais.

Após sete semanas de julgamento e pouco mais de dois dias de deliberações, o porta-voz do júri anunciou seu veredicto ao juiz Arun Subramanian, uma vitória para Combs, de 55 anos, e sua equipe de defesa.

Após chegar a um acordo judicial no dia anterior sobre quatro das cinco acusações — duas por tráfico sexual e duas por tráfico com fins sexuais —, o júri chegou a um veredicto nesta quarta-feira sobre a acusação mais importante, a de associação ilícita, que registrou as maiores divisões.

