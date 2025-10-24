A- A+

Sean 'Diddy' Combs acorda com faca no pescoço em prisão de Nova York

O rapper Sean “Diddy” Combs, de 55 anos, viveu momentos de pânico ao acordar com uma faca encostada ao pescoço dentro do Metropolitan Detention Center (MDC), em Brooklyn, Nova York. O incidente, revelado por um amigo próximo, ocorreu na semana passada e teria sido uma tentativa de intimidação por parte de outro preso.

Segundo Charlucci Finney, amigo do artista, a ação foi contida a tempo por um guarda prisional, que impediu o agressor de feri-lo.

— Foi uma experiência aterrorizante — disse Finney à imprensa americana, destacando que o ambiente hostil do MDC é especialmente perigoso para presos acusados de crimes sexuais.

Diddy cumpre pena de quatro anos e dois meses de prisão após condenação por crimes ligados à prostituição. Ele foi absolvido das acusações mais graves de tráfico sexual e extorsão, mas permanece sob forte vigilância.

A tensão na unidade, segundo fontes citadas pela mídia norte-americana, reflete a regra não escrita do sistema prisional: detentos com histórico de crimes sexuais costumam ser alvo de represálias.

Recentemente, o rapper pediu perdão presidencial a Donald Trump, alegando arrependimento e boa conduta. O ex-presidente, porém, já havia sinalizado que não pretende conceder o perdão, lembrando que Diddy foi um de seus críticos mais duros durante a campanha de 2024.

O Departamento de Correções de Nova York não comentou oficialmente o episódio, mas fontes indicam que Diddy foi transferido para uma ala de segurança reforçada.

