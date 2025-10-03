A- A+

crime Sean 'Diddy' Combs: afinal, quais crimes levaram o rapper ao banco dos réus em Nova York? Rapper aguarda sentença nesta sexta-feira por duas condenações de transporte com fins de prostituição

O rapper e produtor Sean “Diddy” Combs, de 55 anos, deve conhecer nesta sexta-feira (3) a sentença que pode definir o rumo de sua carreira e de sua vida pessoal. Preso desde setembro de 2024, o artista foi condenado em julho por duas acusações ligadas ao transporte de mulheres para prostituição. Mas, afinal, quais crimes o levaram ao banco dos réus?

As acusações contra Diddy

O julgamento, iniciado em maio deste ano, analisou cinco acusações formais contra o músico. O veredito foi o seguinte:

Conspiração para extorsão – Diddy foi acusado de operar uma rede criminosa que envolveria tráfico sexual, drogas e violência. Resultado: inocentado.

Tráfico sexual por meio de força, fraude ou coerção (Cassie Ventura, ex-namorada) – Resultado: inocentado.

Transporte com fins de prostituição (Cassie Ventura) – Resultado: condenado; pena pode chegar a 10 anos.

Tráfico sexual por meio de força, fraude ou coerção (testemunha “Jane”) – Resultado: inocentado.

Transporte com fins de prostituição (Jane) – Resultado: condenado; pena pode chegar a 10 anos.

As duas condenações podem resultar em até 20 anos de prisão. A promotoria pede pelo menos 11 anos, argumentando que o rapper usou sua influência para encobrir abusos, enquanto a defesa solicita 14 meses, alegando que ele não obteve lucro direto com os atos.



A carta ao juiz e o impacto do caso

Na véspera da decisão, Combs enviou uma carta ao magistrado responsável, na qual admitiu “excessos” do passado e disse ter passado por uma transformação pessoal durante a prisão. “Me perdi nas drogas e nos excessos. O antigo eu morreu na prisão e uma nova versão de mim renasceu”, escreveu. O rapper também pediu para ser visto como exemplo de alguém que pode recomeçar.

O caso ganhou repercussão mundial por expor denúncias de abusos que, segundo a promotoria, se estenderam por cerca de 20 anos. Testemunhas relataram coerção, agressões e uso do poder de Diddy para manipular mulheres em relações abusivas. O episódio mais emblemático envolveu a cantora Cassie, que afirmou ter sido violentada em situações chamadas de “freak offs” — encontros movidos a drogas e marcados por longos períodos de exploração sexual.

Quem é Sean “Diddy” Combs

Nascido no Harlem, em Nova York, em 1969, Sean Combs construiu um dos maiores impérios do hip-hop. Criador da gravadora Bad Boy Records, revelou artistas como The Notorious B.I.G., Usher e Mary J. Blige. Também acumulou fortuna nos setores da moda e de bebidas. Vencedor de Grammy e considerado um dos empresários mais influentes da música, foi descrito pela revista Time como “o homem mais onipresente do hip-hop”. Agora, a imagem de magnata se confronta com um julgamento que pode se tornar um marco na indústria cultural americana.

