Cultura+ Sean 'Diddy' Combs aparece irreconhecível após primeiros dias em prisão federal nos EUA; veja foto Imagem mostra o rapper com aparência abatida enquanto cumpre pena em Nova Jersey e trabalha como assistente de capelão

Sean “Diddy” Combs surgiu irreconhecível após seus primeiros dias na prisão federal de Fort Dix, em Nova Jersey. Imagens obtidas pela CBS News nesta semana mostram o cantor com barba e cabelo grisalhos, além de uma expressão visivelmente abatida.

O artista foi transferido para o local em 30 de outubro, após ser condenado a quatro anos e dois meses de prisão por acusações relacionadas ao transporte de mulheres com fins de prostituição.

De acordo com a CBS, Diddy exerce a função de assistente de capelão em Fort Dix, uma das posições mais cobiçadas entre os detentos. As responsabilidades incluem organizar a biblioteca religiosa, limpar o escritório e auxiliar em registros administrativos. O rapper também participa de um programa intensivo de tratamento para dependência química, como parte do processo de reabilitação imposto pela instituição.

Sean 'Diddy' Combs, de 56 anos, foi visto com cabelos grisalhos em uma foto de registro policial | Foto: CBS News/Reprodução

Apesar da rotina regrada, o músico enfrenta medidas disciplinares por ter feito uma ligação telefônica não autorizada. Segundo informações obtidas pela emissora, ele pode perder privilégios no refeitório. Combs alegou às autoridades que a chamada se tratava de uma conversa com sua equipe jurídica para discutir uma declaração ao The New York Times.

O caso de Combs ganhou repercussão internacional não apenas pelo perfil do artista, mas também pelas denúncias que emergiram durante o julgamento, iniciado em maio de 2025. As acusações envolveram relatos de abusos e coerção psicológica ocorridos ao longo de mais de duas décadas.

Entre as vítimas estão a cantora Cassie Ventura, ex-namorada do rapper, e uma segunda mulher identificada apenas como “Jane”. Embora tenha sido absolvido das acusações mais graves — incluindo tráfico sexual e conspiração para extorsão —, Diddy permanece cumprindo pena em regime federal. O caso reacende o debate sobre o poder e a influência de celebridades diante da lei nos Estados Unidos.

