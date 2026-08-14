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caso p. diddy Sean "Diddy" Combs deixa a solitária e volta à ala geral após briga em prisão nos EUA Rapper de 56 anos cumpre pena de 50 meses; prisão federal não confirmou detalhes sobre a transferência

Sean “Diddy” Combs, de 56 anos, deixou o confinamento solitário e voltou à população carcerária geral da FCI Fort Dix, em Nova Jersey, segundo informações divulgadas nesta quarta-feira (12). O rapper havia sido colocado em uma unidade habitacional especial semanas antes, após uma suposta briga com outro detento.

A transferência para o isolamento ocorreu em julho, conforme noticiaram veículos como NBC News e TMZ. Segundo os relatos, funcionários da prisão precisaram intervir para separar os dois homens. O TMZ afirmou ainda que a discussão teria começado depois de comentários ofensivos feitos pelo outro preso.

Prisão não confirma detalhes

O Departamento Federal de Prisões dos Estados Unidos não confirmou especificamente a transferência. Em comunicado à Us Weekly, a agência disse que, por motivos de privacidade, segurança e proteção, não divulga informações sobre as condições de confinamento ou a localização das celas dos detentos.

Combs cumpre pena federal de 50 meses depois de ser condenado, em outubro de 2025, por duas acusações relacionadas ao transporte de pessoas para fins de prostituição. Segundo a Us Weekly, sua libertação está atualmente prevista para 20 de fevereiro de 2028, após sucessivas mudanças na data estimada.

Enquanto cumpre a pena, os filhos do artista têm falado publicamente sobre a situação. Em julho, Jessie Combs, de 19 anos, disse ao Entertainment Tonight que o pai tem se concentrado na família e em se tornar uma pessoa melhor. Diddy tem sete filhos.

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