Sean 'Diddy' Combs é acusado de consumir bebida alcoólica artesanal na prisão

O músico e empresário Sean “Diddy” Combs negou ter consumido bebida alcoólica dentro da prisão federal de Fort Dix, em Nova Jersey, após o site americano TMZ publicar que ele teria sido flagrado com uma bebida artesanal produzida por detentos. Segundo o veículo, a mistura seria preparada com refrigerante, açúcar e maçãs, passando por um processo de fermentação comum em unidades prisionais de segurança mínima.

A família do artista, responsável por administrar suas redes sociais, divulgou um comunicado rebatendo a informação e classificando o relato como falso. No texto, os familiares afirmam que Diddy mantém o foco em sua recuperação pessoal e na intenção de retornar à convivência com seus filhos.

De acordo com o TMZ, o suposto episódio teria ocorrido pouco depois da transferência do músico para uma ala de menor vigilância. Fontes citadas pelo site afirmam que funcionários chegaram a cogitar movê-lo novamente para outra área do complexo prisional, mas acabaram desistindo da medida. A direção da unidade federal, por sua vez, declarou ao veículo que não dispõe de registros sobre qualquer incidente envolvendo o artista.

O porta-voz de Diddy, Juda Engelmayer, também contestou os relatos em nota enviada ao TMZ. Ele afirmou que pessoas de alta visibilidade costumam ser alvo de boatos em ambientes desconhecidos e pediu que o público conceda ao artista o benefício da dúvida e o espaço necessário para seguir seu processo de crescimento pessoal.

Durante sua sentença, em julho, Diddy afirmou ao juiz que estava sóbrio pela primeira vez em 25 anos e que pretendia “escolher viver”. O músico foi condenado por duas acusações relacionadas à Lei Mann e, em outubro, recebeu pena de 50 meses — quatro anos e dois meses — seguida de cinco anos de liberdade condicional.

